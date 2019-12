Los altos cargos del Govern seguirán el cobrando plus de residencia de 22.000 euros

MÉS per Menorca ha defendido sin éxito este martes en el Parlament una enmienda parcial a los presupuestos autonómicos de 2020 para que solo la percibieran los altos cargos cuya residencia oficial esté en Baleares, pero no los del resto del país, porque en su opinión se trata de una ayuda cuya filosofía es compensar la doble insularidad del archipiélago.

Finalmente, los altos cargos del Govern balear que trabajen en Mallorca y estén empadronados fuera de la isla -en Menorca y las Pitiusas o en la Península- continuarán cobrando el complemento en concepto de residencia de 22.000 euros, además de su correspondiente sueldo.

La iniciativa del partido menorquín ha contado con el voto favorable de MÉS per Mallorca, Ciudadanos y El Pi, pero se han opuesto Vox, el PSIB-PSOE y también Unidas Podemos, mientras que los diputados del PP se han abstenido. En total 14 votos a favor, 27 en contra y 17 abstenciones.

Tampoco ha salido adelante la iniciativa alternativa presentada por Unidas Podemos -una enmienda parcial "in voce"- de rebajar de 22.000 a 12.000 euros este plus, pero MÉS per Menorca se ha opuesto a que fuera votada en el pleno porque entiende que los altos cargos de la Península -seis en el caso de Unidas Podemos- no deben cobrarla en ningún caso.

El pago de este complemento se recoge en el articulado de los presupuestos autonómicos del Govern de 2020, que esta semana serán aprobados por el Parlament balear gracias al apoyo mayoritario de los partidos de izquierda, con la abierta oposición de PP, Cs y Vox.

El pleno del Parlament ha tratado este martes esta polémica con el lamento de algunos partidos de que este asunto ensombrece el debate presupuestario, la principal ley que discute cada año la cámara.

El portavoz de MÉS per Menorca en el Parlament, Josep Castells, ha defendido que el sentido de esta enmienda era hacer frente a la doble insularidad que se vive en Baleares, pero no a los gastos de los residentes de otras comunidades autónomas del país. De hecho, ha recordado, la única comunidad donde está vigente este complemento es la balear.

En este sentido ha argumentado que los diputados y senadores de Baleares no cuentan con ningún plus específico por trabajar en Madrid y el hecho de residir en el archipiélago.

"Solo la deben cobrar los ciudadanos de Baleares", ha sostenido Castells, que ha asegurado que durante el debate no ha querido "hacer sangre" sobre este asunto que afecta principalmente a seis altos cargos (residentes en la Península) de las dos consellerias del Govern que gestiona.

La diputada de Unidas Podemos Antonia Martí ha agradecido que no se "polemice" sobre este asunto y ha defendido la reducción de este complemento hasta los 12.000 euros y de la justificación documental de los gastos para "aumentar en transparencia" de cara a la ciudadanía, lo que no ha sido aceptado por MÉS per Menorca.

Castells sí se ha mostrado partidario de que se abra un debate "sosegado" sobre si se debe reducir este plus en el caso de los residentes de Baleares.

Por su parte, Martí ha dicho que "no entiende" que el partido soberanista menorquín no haya aceptado ni siquiera la votación de la enmienda parcial de Unidas Podemos.

"Pensábamos que una formación de izquierdas que defiende la democracia, el derecho a decidir...estaría por votar esta propuesta, la votaran o no", ha lamentado la diputada.