Los agentes de viajes se oponen a la idea del Gobierno de imponer un impuesto a quienes viajen en avión

La Agrupación Empresarial de Agencias de Viajes (Aviba) ha manifestado su oposición a la propuesta del Gobierno de imponer un impuesto a aquellos que viajen en avión.

En una nota de prensa, el presidente de Aviba, Xisco Mulet, ha asegurado que este impuesto presenta "un claro perjuicio" para los habitantes de Baleares y del resto de territorios extra peninsulares.

"Viajar en avión para los que residimos fuera de la Península no es un capricho, sino una necesidad", ha exclamado. Además, Mulet ha asegurado que en Baleares no se puede plantear los desplazamientos "en otro medio de transporte que no sea el marítimo o el aéreo".

De ahí, que haya considerado "injusto y posiblemente inconstitucional" gravar con otro impuesto "algo que es una necesidad".

Además, desde Aviba han asegurado que esta opción del Gobierno es jugar "con fuego y atacar" el sector que aporta más beneficios a Baleares, el turismo. "Muchas familias viven de él, de manera directa o indirecta", ha dicho.

Por otra parte, Mulet se ha preguntado por qué el Gobierno propone algo que en julio rechazó, cuando Francia entró la entrada en vigor del impuesto. "Somos los primeros que queremos poner soluciones al cambio climático pero no perjudicando al consumidor", ha afirmado.