MÉS dice que la adjudicación del Palacio es "insostenible jurídicamente" al contar con un "informe caducado"

En declaraciones a Europa Press, el portavoz municipal de MÉS en Palma, Antoni Verger, ha explicado que esto es "un despropósito" y que "no se puede seguir adelante con adjudicación porque este grave error invalida el procedimiento".

El grupo municipal MÉS ha asegurado este miércoles que el informe de valoración del Hotel del Palacio de Congresos "está caducado" por lo que el proceso de adjudicación de la infraestructura al grupo Barceló se "encuentra en una situación insostenible jurídicamente".



En declaraciones a Europa Press, el portavoz municipal de MÉS en Palma, Antoni Verger, ha explicado que esto es "un despropósito" y que "no se puede seguir adelante con adjudicación porque este grave error invalida el procedimiento".



Verger ha explicado que el teniente de alcalde de Turismo, Álvaro Gijón, se ha dirigido a él como miembro de la oposición para decirle que la adjudicación al Grupo Barceló se va a detener.



Desde el Ayuntamiento han matizado a Europa Press que "no se van a paralizar ni las obras ni el proceso de adjudicación", pero lo que sí se hará será pedir informes para que "no haya dudas" sobre el procedimiento adjudicatario.