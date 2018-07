Martínez asegura que las perspectivas turísticas de 2015 son mejores que las de 2014

El conseller de Turismo y Deportes, Jaime Martínez, ha asegurado este miércoles que las perspectivas turísticas de 2015 son mejores que las de 2014 puesto que las previsiones es que, a excepción del ruso, todos los mercados emisores crezcan.



Así se ha pronunciado durante una rueda de prensa en la que ha realizado balance de 2014, donde también ha esperado que este año se consolide hasta noviembre "este alargamiento de temporada que hemos visto en el 2014".



Los datos, ha dicho, conducen a pensar que el 2015 será un año "histórico" puesto que 2014 "ya ha sido histórico" y se espera que 2015 aún "sea mejor". "El reposicionamiento debe ser mejor y también los datos deben ser mejores", ha añadido.



"2014 HA SIDO UN AÑO HISTÓRICO"



"2014 ha sido un año histórico, no sólo en datos de llegada de turistas, también en gasto, inversión, creación de puestos de trabajo y reposicionamiento", ha declarado el conseller antes de incidir en que estas cifras positivas no sólo han afectado al sector turístico, sino que también lo han hecho al comercio, la restauración o la construcción.



En concreto, la llegada de turistas ha aumentado un 4 por ciento en relación al 2013 "gracias a la recuperación del turismo nacional", que se ha incrementado un 11 por ciento. Por islas, en Menorca "se ha estabilizado la caída y es Ibiza la que presenta "datos más positivos".



En cuanto a los mercados, los principales han sido el alemán y británico, con subidas del 3 por ciento, seguido por el español e italiano, con aumentos del 11 por ciento. A continuación se sitúan Francia, Suiza o Países Bajos. Cabe destacar también la bajada del 9,8 por ciento en la llegada de rusos, si bien "las previsiones eran de una mayor caída".



GASTO TURÍSTICO



El gasto turístico total durante el 2014 fue de 12 millones de euros, lo que supone "prácticamente la misma cantidad respecto al mismo periodo del año anterior". No obstante, el gasto medio diario es de 107.9 euros, un 9 por ciento más que en 2009.



Además, las pernoctaciones han aumentado un 2,9 por ciento y la estancia media se ha situado en 8,2 días (-1,09%). No obstante, el conseller no ha visto este descenso como algo negativo porque "un turista que está menos días tiene un gasto medio diario mayor".



Por otro lado, la "ocupación hotelera se ha reducido casi un 1 por ciento pero con una mayor rentabilidad", mientras que la de apartamentos turísticos lo ha hecho un 2,6 por ciento.



El número de pasajeros en los aeropuertos de las islas durante el 2014 se incrementó un 2,8 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, situándose en 15,9 millones de viajeros. Además, se ocuparon el 82 por ciento de las plazas programadas.



En cuanto a los cruceros, ha señalado el crecimiento de cerca del 30 por ciento respecto al 2009 en la llegada de cruceristas y, por otro lado, ha hecho hincapié en el "incremento positivo" que ha habido en el empleo en el sector.



REGULARIZACIÓN DE PLAZAS



Martínez, que también ha hecho balance de las acciones de promoción llevadas a cabo, ha detallado que durante la legislatura 2011-2015 se han regularizado 3.544 plazas y ha remarcado los 161 establecimientos que han cambiado su categoría y que, de los 67 municipios, 55 ya han presentado su plan de desarrollo turístico.



El conseller ha explicado también que las viviendas turísticas vacacionales se han incrementado "casi al doble desde la Ley de Turismo" y ha remarcado el crecimiento exponencial que ha habido en Mallorca e Ibiza. Según ha dicho, las viviendas vacacionales representan un 20 por ciento de la oferta legal regularizada.



En cuanto a los aspectos que le preocupan ha citado el reposicionamiento del sector, así como "acabar lo que hay que hacer con las zonas maduras".