El juez decano de Palma permite que la infanta acceda a los juzgados en coche

Martínez Espinosa atiende así la propuesta que le había planteado la Policía Nacional como "absolutamente recomendable y estrictamente necesario, en orden a garantizar un nivel de seguridad adecuado" en el desarrollo de la declaración de doña Cristina ante el juez de instrucción José Castro.



El juez decano de Palma, que ha hecho esta mañana declaraciones a los medios de comunicación dada la expectación que ha generado esta cuestión, ha recalcado que su decisión se basa en el requerimiento realizado por la Policía por motivos de seguridad.



"Se invoca en esencia que se trata de un acto programado con anterioridad y de público conocimiento, de gran repercusión mediática, en zona de actuación concreta y limitada, con topografía de rutas de entrada y salida inadecuadas, con previsión efectiva de grupos hostiles y con gran repercusión en redes sociales y en clima de tensión social", recoge la resolución del juez decano sobre el informe de seguridad que le han presentado.



El decano ha asegurado que "el riesgo sería cualquier acto hostil que pudiera ir dirigido contra esta persona".



Martínez Espinosa ha añadido que su deber es establecer los criterios de seguridad en los juzgados en virtud de lo requerido por la Policía, pero ha puntualizado que "lo que decida a última hora la persona imputada, eso ya queda a su criterio".



"Nosotros no le imponemos el descenso en vehículo, lo autorizamos", ha añadido Martínez Espinosa sobre esta decisión, que supone una excepción a la regla general de entrada en las dependencias judiciales, que es acceder "a pie" por "la rampa".



El decano ha asegurado que no ha recibido ninguna instrucción por parte de la Casa Real, sino únicamente el informe de la Policía sobre la conveniencia de que la infanta pueda bajar en coche para garantizar un estándar de seguridad.



Martínez Espinosa se ha referido también a la autorización a la prensa para asistir a la llegada y salida de la infanta desde el patio de los Juzgados de Vía Alemania y ha asegurado que considera "un gran logro" que se mantengan para los medios de comunicación las condiciones que tuvieron en anteriores declaraciones de especial repercusión en este caso.



Ha admitido que temió que "las exigencias de seguridad, llevadas a los últimos términos", pudieran limitar el seguimiento por parte de los medios, pero ha recalcado que la intención es "que sea en la misma delimitación y en la misma forma en la que se ha establecido en ocasiones anteriores".



El juez decano ha dicho que las fuerzas de seguridad han mostrado predisposición a que los medios accedan y ha defendido que "se trata de una comparecencia de una persona con una relevancia pública incuestionable, en un acto de trascendencia mediática indiscutible".



"Mi función no puede ir más allá, yo he hecho lo posible para garantizar que los medios puedan llevar a cabo su cometido de la mejor manera posible, incluso yendo más allá de lo que se hace en otros partidos judiciales", ha afirmado.



Acerca de la decisión del juez Castro de prohibir que quienes accedan al edificio de los juzgados porten móviles, tabletas u ordenadores portátiles, Martínez Espinosa ha señalado que el magistrado la ha adoptado para evitar la filtración de las actuaciones judiciales, "que son sumariales y están sometidas al secreto aunque éste no se haya decretado expresamente"