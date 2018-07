El Govern pedirá que se levante la suspensión del TIL mientras tramita los recursos

La consellera de Educación, Núria Riera, dicho hoy que el Govern pedirá que se levante la suspensión cautelar del decreto de tratamiento integrado de lenguas (TIL) ordenada por el TSJIB mientras se preparan los recursos a las sentencias que lo anulan y los autos que suspenden su aplicación.



La consellera ha asegurado hoy en el pleno del Parlament que el Govern no ha recibido la notificación de la providencia del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB) que ordena la suspensión inmediata del TIL, en respuesta a una consulta realizada por la Confederación de Asociaciones de Padres de Baleares (COAPA).



Según Riera, el Govern pide el levantamiento de las suspensión del TIL porque "es coherente", ya que "quiere el interés general y no perjudicar a los que más se han esforzado para comenzar este curso, como son los docentes, los niños y los padres".



"Estamos preparando los recursos ante las sentencias cuyo plazo termina mañana y pediremos por parte de la Abogacía de la comunidad, porque así se nos ha asesorado, que se levante la suspensión mientras se tramita el recurso", ha detallado la consellera.



Riera, que se ha estrenado este martes en la cámara balear como consellera de Educación, ha defendido en todo momento el derecho del Govern a recurrir el TIL y los autos que suspenden su aplicación, y ha insistido en que el trilingüismo es un compromiso electoral y con la ciudadanía del ejecutivo balear.



La consellera ha respondido en el plenario de hoy a tres preguntas de la bancada socialista sobre el TIL tras las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB) que lo anulan, y los autos que suspenden la orden que lo desarrolla, y en las que la oposición ha pedido responsabilidad política.



Riera ha negado que el Govern no respete la autonomía de los centros, y ha señalado que se ha apelado a su "responsabilidad" en el sentido de que los que tengan un proyecto de trilingüismo aprobado puedan continuar aplicándolo por "el interés general y el beneficio de los niños", mientras se "ayudará lo máximo posible" a aquellos que aún no poseen uno.



"Este Govern es coherente con sus compromisos y en su línea de actuación, y responsable", ha insistido Riera, quien ha reafirmado la apuesta del ejecutivo balear por el trilingüismo y el TIL, porque mejorará la educación de los menores, a pesar de que los cambios en la educación "no son fáciles" de aplicar.



Riera ha insistido en que el Tribunal Superior de Justicia "no se ha posicionado sobre el TIL y ha dictado sentencias que no son firmes", por lo que la Abogacía prepara los recursos.



El Govern está abierto al diálogo y "en esta línea continuará", ha señalado Riera, quien ha precisado que se ha reunido ya con los representantes de trabajadores, padres y directores, a los que les ha dejado claro el compromiso del ejecutivo con el trilinguismo, por lo que "en ese marco" y en el de la mesa sectorial se avanzará con las negociaciones.



Además, la consellera ha negado las acusaciones de los socialistas de que el Govern no respeta las instituciones ni el Estatuto y ha insistido en que no se consultó sobre el TIL directamente a la Universidad de las Islas Baleares (UIB), razón por la que el TSJIB lo declara nulo, porque esta forma parte del Consell Escolar, que dio su visto bueno al decreto.



La diputada del PSIB-PSOE Esperança Marí ha recalcado que las sentencias sobre el TIL no hacen referencia a un error de forma, sino de fondo, ya que el Govern ha "menospreciado" a la UIB porque al saber que no avalarían el decreto no se le consultó.



"El principal responsable es el presidente (del Govern, José Ramón Bauzá), que menosprecia nuestra educación, nuestra lengua -el catalán- y la calidad del sistema educativo", ha manifestado Marí, para quien el ejecutivo balear "ha decidido politizar profundamente la educación".



La socialista ha insistido en que Bauzá ha cambiado a la consellera pero mantiene el TIL, a pesar de que es un proyecto "que no tiene el soporte de nadie y es ilegal".



Los socialistas consideran que el mayor problema del Govern "es política" porque "no respetan la identidad de las Islas Baleares".



El diputado del PSIB Lluís Maicas ha ahondado en esta idea y ha pedido a la consellera que se deje de nombrar a los niños en el asunto del TIL, ya que serán la "próxima víctima" del presidente Bauzá, al que ha acusado de "radicalidad, arrogancia y desobediencia".



Por su parte, la también diputada del PSIB Cristina Rita ha pedido a la consellera que el Govern demuestre que "no solo ha hecho un cambio de caras" en alusión al nuevo cargo de Riera, a quien han puesto como responsable de educación, según la socialista, para "pacificar el conflicto" aunque sigue existiendo "un problema con mayúsculas de proyecto educativo" en las islas.