El PP fuerza dimisión de alcaldesa de Ibiza y 3 regidores por insubordinación

Al cónclave que el Comité de Dirección del Partido Popular de Ibiza mantuvo hasta altas horas de las noche asistió Bauzá, quien pocas horas antes había impartido una charla sobre la situación económica de las islas en los cursos de verano de El Escorial.



El motivo de estas expulsiones se debe a lo que se considera que estos regidores cometieron un acto de insubordinación al no acatar las directrices de la reunión del Comité de Dirección del pasado lunes que estableció que Rai Prats sería el nuevo alcalde de Ibiza en sustitución de Pilar Marí.



El martes al mediodía, sin consultar su decisión con la dirección del partido ni tampoco informar previamente, Joan Mayans, Alejandro Marí y Rai Prats convocaron a los medios de comunicación para pedir a Pilar Marí que reconsiderara su dimisión y volver a proponerla como alcaldesa.



Una iniciativa que, según el PP de Ibiza, es una clara muestra de insubordinación.



En una rueda de prensa que se ha celebrado a la una de la madrugada, el presidente del PP de Ibiza, Vicent Serra, ha justificado estas medidas.



"No se han respetado las decisiones adoptadas por el Comité de Dirección del partido en Eivissa. No se puede decir un día una cosa y al siguiente hacer otra totalmente contraria".



Por su parte, el presidente del PP balear, José Ramón Bauzá, ha afirmado que "el comportamiento de determinados regidores del PP no ha estado a la altura de las circunstancias que se merecen los ciudadanos de este municipio.



Por esto se ha pedido a Pilar Marí, Rai Prats, Alejandro Marí y Joan Mayans que pongan su cargo a disposición del partido, cosa que han hecho".



Estas dimisiones sitúan en una situación extremadamente delicada al actual equipo de gobierno de PP y PREF en el Ayuntamiento de Ibiza. Serra ya ha anunciado que se sondearán a los nombres que componían la lista electoral del PP para conocer su disponibilidad para incorporarse como regidores.



La dirección del partido también asume que podrían pasar a la oposición y está dispuesta a pagar el precio.



"En los próximos decidiremos si presentamos candidato a la alcaldía o directamente renunciamos a ella. Gobernar no significa ocupar la silla a cualquier precio" ha dicho Serra.