La diputada Isabel Oliver, citada a declarar este lunes como imputada por un pago irregular de 69.600 euros públicos

La titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Palma, Piedad Marín, interrogará este lunes, a partir de las 10.00 horas, a la diputada del PSIB en el Parlament Isabel Oliver, quien fue citada como imputada en el marco de una causa que investiga un concurso adjudicado en 2009 por parte del Consell de Mallorca para financiar un suplemento periodístico, por un total de 69.600 euros, cuando la parlamentaria era consellera insular de Turismo.



La imputación de la también secretaria de organización del PSIB se produjo después de que así lo solicitase la acusación particular, ejercida por una de las empresas que resultó perjudicada por el anterior negociado. Por su parte, el fiscal anticorrupción Juan Carrau se adhirió a esta solicitud.



Tras conocer su encausamiento, la diputada expresó su "máxima disposición y colaboración" con la justicia, aseverando que su intención es "dar todas las explicaciones que sean necesarias y aclarar cualquier duda que pueda existir".



Oliver señaló que tenía conocimiento de una denuncia de un particular que no ganó el concurso negociado que su Conselleria adjudicó en 2009, fecha en la que Francina Armengol presidía la Institución insular. La parlamentaria defendió que este concurso "cumplió estrictamente con la legalidad y contó con todos los informes administrativos y jurídicos pertinentes".