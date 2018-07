El PP dice que el Govern se personará en la querella sobre las farmacias y dice que es un tema administrativo

Así se ha manifestado en rueda de prensa la portavoz adjunta del PP en el Parlament, Margalida Prohens, quien ha hecho hincapié en que "está claro que Bauzá ni entra ni sale" en esta materia. Además, ha recordado que el presidente no está imputado, ni citado como querellado y se ha mostrado convencida de que no se le imputará.

El PP ha anunciado este jueves que el Govern se personará en la querella interpuesta por un presunto delito de prevaricación contra el presidente del Govern, José Ramón Bauzá Díaz, y contra el conseller de Salud, Martí Sansaloni, por no haber convocado concurso de méritos para la adjudicación de oficinas de farmacia y ha asegurado que se trata de "un tema puramente administrativo".

Así se ha manifestado en rueda de prensa la portavoz adjunta del PP en el Parlament, Margalida Prohens, quien ha hecho hincapié en que "está claro que Bauzá ni entra ni sale" en esta materia. Además, ha recordado que el presidente no está imputado, ni citado como querellado y se ha mostrado convencida de que no se le imputará.

"El Govern se personará, pondrá a disposición de la Justicia toda la información y clarificará todos los pasos dados", ha manifestado antes de incidir en que "la interlocutoria no cita a nadie como imputado".

CRITICA EL "CINISMO" DEL PSIB

Prohens, tras criticar el "cinismo" y el "ejercicio de confusión" que, según su opinión, intenta provocar la oposición con este tema, ha señalado que se trata de una querella "hecha con intereses particulares". Asimismo, ha mostrado su tranquilidad y confianza ante el proceso judicial.

También ha recordado que, en enero de 2014, hubo una sentencia de otro particular que pedía la adjudicación de nueve farmacias, que el Govern recurrió pero que, ante la petición de ejecución provisional, el Ejecutivo sacó el concurso para cuatro oficinas "demostrando su respeto absoluto a la Justicia y el acatamiento de las resoluciones judiciales".

"No ha habido dejadez, es un tema muy judicializado", ha manifestado la 'popular', quien también ha asegurado que no se trata de "un tema penal". Asimismo, ha señalado que el último concurso de oficinas que sacó el Pacte "dio pie a muchos recursos", por lo que el PP no convocó otro "hasta no resolverlos", ha explicado.

"CLARA INTENCIONALIDAD DEL PARTICULAR"

La portavoz adjunta ha hecho hincapié en la "clara intencionalidad del particular" que ha presentado la querella y ha asegurado que ni el conseller, ni el presidente, intervienen en este proceso. Asimismo, ha opinado que la querella debería estar por la vía contenciosa-administrativa, y no por la penal.

"Esto lo sabe la oposición", ha dicho antes de espetar que se trata del "típico juego sucio de la izquierda", que tiene una "obsesión por judicializar la acción del Govern con mentiras y falsedades".

Según su opinión, las declaraciones de este jueves de la secretaria de Comunicación del PSIB, Pilar Costa, "pasan por encima de cualquier línea roja" porque "opinan de un tema que desconocen los passo que ha hecho el Govern y que el Govern ha cumplido escrupulosamente con lo que ha dicho la Justicia".

"LA OPOSICIÓN HA DEMOSTRADO QUE NO LE INTERESA LA VERDAD"

"Han demostrado que no les interesa saber la verdad, todo vale en su cruzada contra Bauzá y para vincularlo con Matas, la oposición necesita hablar de corrupción y de Matas para tener un discurso", ha declarado.

Prohens también ha señalado que la adjudicación de oficinas de farmacia es un "proceso complejo" que antes "daba pie a la especulación" al permitir que quienes ganasen las farmacias los pudiesen volver a vender posteriormente. No obstante, este punto fue corregido en el proyecto de ley aprobado el pasado martes, que modifica la ordenación farmacéutica.