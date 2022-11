Tirado; La final four es una ilusión "

El Mallorca Palma Futsal sigue haciendo historia. El club afrontará esta semana la segunda fase de la champions de fútbol sala y lo hará jugando en Son Moix. El director general del club, José Tirado, no renuncia a nada y espera competir al máximo nivel contra el Novo Vrijeme de Croacia, Piast Gliwice de Polonia y Dodovec de Eslovenia. Los partidos se disputarán entre el 23 y 26 de noviembre. " Nuestra filosofía es esa, jugar una final four no es un objetivo, es una ilusión y nosotros la tenemos desmedida. Creo que que sería importante para los aficionados. En la vida no es lo que mereces, si no lo que consigues y vamos a pelearlo, Esto es brutal, es increíble, si hubiésemos escrito un libro hace 24 años no hubiese salido esto. Hemos creado cultura de fútbol sala "

Son Moix candidata a la Final Four

Tirado también sueña disputar la final Four en el palau municipal de Moix aunque lo más importante es que el conjunto dirigido por Antonio Vadillo consiga la clasificación. " Equipos como el Barça o los portugueses podrían tener problemas, pero lo más importante es clasificarse porque la Uefa quiere que sea en una de las cuatro ciudades que tienen equipos clasificados ". Tirado También se mostrado orgulloso por el premio al mejor director deportivo del mundo,