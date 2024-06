Rubén Bover: "La ilusión del dueño del Baleares me ha convencido para aceptar y volver a casa"

Rubén Bover ha anunciado en Onda Cero su fichaje por el Atlético Baleares. El futbolista mallorquín cumplió 32 años el pasado 24 de junio y después de escuchar a los responsables de la entidad blanquiazul ha decidido volver a casa. "Físicamente me encuentro bien y seguiré dando guerra. Mi agente no me habla porque tenía cosas de segunda división y de fuera pero por tema familiar es momento de volver, después de la ilusión que me ha transmitido el dueño del Baleares he aceptado proyecto. Conozco a Tovar porque estuve entrenando con el Mallorca cuando rescindí en Inglaterra y a Plomer porque he jugado con su hermano, mientras las cosas se hagan bien y con un buen grupo saldrá todo bien"

Vuelve a casa 16 años después

Rubén Bover empezó en La Salle y con 16 años se fue a Inglaterra, en 2013 en el New York Red Bulls, en 2015 tuvo la oportunidad de jugar en el New York Cosmos junto a Thierry Henry. Ahora llega al Baleares en segunda federación tras jugar la pasada temporada en el Andorra de la segunda división. El Atlético Baleares de la mano de Jaume Mut en el banquillo tiene la intención de conseguir el ascenso y regresar a la primera federación.