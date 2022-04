Robles " supongo que seguiré después de conseguir el ascenso "

Julián Robles quiere seguir al frente del Mallorca B después de lograr el ascenso a segunda federación. El técnico reconoce que la tercera división balear ha contado con equipo muy bien preparados por sus entrenadores. " Me he sentido muy respaldando mucho porque no es fácil mantener a un entrenador durante tres años que no consigue el ascenso, supongo que este año que se ha conseguido no habrá ningún problema. El grupo es joven y daría continuidad a este grupo en la segunda federación. En tercera los primeros cinco o seis primeros clasificados son complicados. Tiene mérito el sacrificio de los chicos. Los partidos igualados han caído de nuestro lado ". Robles mantiene un discurso de máximo respeto a todos los equipo hasta el punto de restar mérito a la goleada 12-0 ante el Son Verí " Le expulsaron a dos jugadores a los treinta minutos porque si no es así no le metes doce goles a un equipo de tercera división. Los equipos tienen orgullo y corazón "