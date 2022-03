Rafa Nadal " estoy hundido y triste "

Rafal Nadal deberá permanecer de 4 a 6 semanas de baja debido a una fisura de estrés del tercer arco izquierdo que se produjo en el partido de semifinales el pasado sábado en el torneo de Indian Wells. El tenista mallorquín se pierde los torneos de Montecarlo y el Godó en Barcelona y es duda para jugar en Madrid. Este contratiempo provocará que llegue a Roland Garrós muy justo. Nadal en un comunicado ha valorado la lesión. "No me esperaba esto. Estoy hundido y triste porque tras el inicio de temporada que he tenido tan buena, llegaba a una parte importante del año con muy buenas sensaciones y buenos resultados. Pero bueno, siempre he tenido ese espíritu de lucha y superación y lo que si haré es tener paciencia y trabajar duro tras mi recuperación. Una vez más agradecer a todos el apoyo ". Nadal ha demostrado en numerosas ocasiones su capacidad de superación ante las adversidades pero es evidente que la lesión no le permitirá el principal objetivo del año como hubiese deseado.