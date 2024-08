Rafa Nadal: "Creo que el empate entre el Mallorca y el Real Madrid ha sido justo"

Rafa Nadal no quiso perderse el partido entre el Mallorca y el Real Madrid que acabó con empate a uno. El tenista mallorquín es seguidor de los dos equipo y junto a su padre y su tío Rafael presenció el partido desde el palco del estadio de Son Moix. Al finalizar el partido ofreció su punto de vista y tuvo la oportunidad de saludar a jugadores de ambos equipo y de forma especial a Mbappé que le regaló su camiseta. "Ha sido un partido emocionante. Los primeros partidos de liga, y más cuando ha habido Eurocopa y Olimpiadas, los jugadores tiene un tiempo de preparación muy justo. El partido me ha parecido que la gente en la segunda mitad con la humedad y el calor estaba cansada. El empate me parece justo y los dos han podido ganar".

Rudy Fernández

Rafa Nadal tuvo la oportunidad de saludar a Rudy Fernández que tras anunciar su retirada realizó el saque de honor con 23.000 espectadores en las gradas del estadio de Son Moix. El tenista de Manacor destacó la trayectoria del mejor jugador de baloncesto de la comunidad Balear a lo largo de la historia. "Hemos coincidido aquí como muchas otras veces y orgulloso. Le deseo lo mejor en lo que le queda de vida fuera del deporte".

Laver Cup

Rafa Nadal tiene previsto jugar la Laver Cup que se jugará en Berlín del 20 al 22 de septiembre. A sus 38 años no quiere ponerse fecha para anunciar su retirada. "Estoy de vacaciones y tengo con calma la Laver Cup en unas semanas. No tengo ninguna prisa en tomar una decisión y cuando sea el momento os lo diré".