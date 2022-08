Pep Sansó " es difícil por no decir imposible superar a Miguel Bestard "

Pep Sansó no ha dudado en volver a destacar la figura de Miguel Bestard para hablar de sus retos al frente de la federación balear de fútbol. El nuevo presidente está muy ilusionado con la oportunidad que le ha dado la vida. " Es difícil por no decir imposible superar a Migue BestardNos ha marcado un camino que hace que sea difícil estar en la federación sin seguir si estilo estando cerca y ayudando a la gente. Es el camino que tenemos que tiene que seguir. La federación representa el fútbol de nuestras islas con 720 partidos y unas 200.000 personas. Los clubes nos une a todos. En conjunto estamos en el momento más alto de la historia. Cuando sales de aquí te das cuenta lo preparada y valorada que está nuestra gente, por eso hay que trabajar para potenciar la marca de la federación que representa a nuestras islas.Si en 2013 me dicen que no volvería a entrenar no me lo hubiese creido. Ahora este momento me apasiona ". Sansó ha creado un equipo de trabajo formado por Jordi Horrach, José Tirado, Amedeo Spadaro o Joan Pocoví.