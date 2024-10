Patrick Messow, director general del Atlético Baleares, :"Vamos a presentar recurso porque cuatro partidos a Forniés son demasiados"

El Atlético Baleares lamenta los incidentes del pasado domingo en Sabadell y la sanción del comité de competición con 2 partidos a Jaume Mut y cuatro a Forniés y el delegado del equipo. El director general del club, Patrick Messow, no ha dudado en anunciar que presentarán recurso para intentar rebajar las sanciones. "La sanción a David Forniés me parece demasiado por lo que pasó y vamos a recurrir la sanción presentando videos. Es demasiado y no puede ser. Hemos hablado con el cuerpo técnico y con la plantilla para mejorar el comportamiento pero es difícil controlar las emociones. El equipo estaba muy frustrado por la actuación del árbitro".

Concierto de Joaquín Sabina

Patrick Messow ha reconocido que le gustaría que el concierto de Joaquín Sabina previsto para el próximo 7 de junio en Mallorca se pueda celebrar en el Estadio Balear. "Tenemos la empresa Trui que colabora con el club y lo estamos estudiando. Puede ser pero no puedo decir nada más porque estamos en conversaciones".

Florin Andone

Messow no ha querido confirmar la incorporación de Florin Andone aprovechando la baja de de Miguelito. El director general prefiere ser prudente antes de anunciar la incorporación del delantero que dejó un gran recuerdo entre la afición durante su primera etapa en el conjunto blanquiazul. Florin continúa entrenando a las órdenes de Jaume Mut