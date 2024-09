Patrick Messow, director general del Atlético Baleares,: "A Florin Andone nunca lo descartaría"

El Atlético Baleares sigue su curso con el objetivo de conseguir el ascenso a la primera federación. El director general del club, Patrick Messow, está satisfecho con la confección de la plantilla y con el rendimiento que está ofreciendo el equipo. El conjunto blanquiazul ocupa la segunda posición tras el empate en Cornellà. "Podríamos estar mejor pero estamos bien y hay que tener tranquilidad. Es muy pronto y hay que seguir con esta racha y si es posible hay que empezar a ganar fuera de casa. Cuando bajas de categoría tienes que bajar el presupuesto pero hemos conseguido un equipo competitivo que puede jugar para ascender. El fichaje de Rubén Bover costó bastante tiempo y contento porque ha salido bien. Está demostrando que es uno de los líderes del equipo".

Florin Andone

Messow tiene aparcado el posible fichaje de Florin Andone que continúa entrenando a las órdenes de Jaume Mut. El director general del club es consciente que su fichaje daría un salto de calidad para intentar el ascenso. "Ahora mismo no pienso mucho en eso. Faltan muchos meses y pueden pasar muchas cosas. A Florin nunca lo descartaría porque es un jugador que me encanta y sé lo que nos puede dar".

Buena relación con la federación Balear

Messow está convencido que la federación buscará un campo para el Atlético Baleares y que si no fuese posible no habrá ningún problema para que los equipos de fútbol base y el femenino continúen en Son Malferit. "No hay ningún problema. Estamos tranquilos porque tenemos contrato hasta 2026 con opción de prorrogarlo. Sabemos que la federación quiere un campo para entrenar y hacer diferentes actos. Estamos buscando alternativas para que todos estén contentos, si no es así no nos vamos a quedar sin campo".