Paco Jémez: "He venido para ascender a la UD Ibiza y hacer historia"

Paco Jémez ha aterrizado con buen pie en la UD Ibiza. El técnico debutó con victoria ante el Marbella ofreciendo una imagen muy diferente a la de Pep Lluis Martí. El objetivo del nuevo entrenado es finalizar la temporada en la primera posición y ascender para recuperar la categoría de plata. "No soy de elogios fáciles. Esta plantilla cuenta con jugadores que ha costado mucho traer y no pueden pasar desapercibidos. Ya les dije a los jugadores que no piensen que he venido porque es lo primero que ha salido. Sé lo que hay sabiendo que siete puntos son muchos pero este tipo de retos me ponen. No vengo para pasar desapercibido ni pasar seis meses. Vengo para poner este equipo en segunda división y hacer historia".

Decisión difícil

Paco Jémez reconoce que no fue fácil aceptar la propuesta de Amadeo Salva para regresar a la UD Ibiza en primera federación. "

Entrenar en primera federación mucha gente lo entiende como una bajada de categoría. He pasado por sitios y me puedo permitir si el dinero es mucho o poco. Tengo esta independencia económica y la edad después de pasar por muchas cosas, tengo el culo pelado. Me interesa las decisiones que tomo y no tengo ningún condicionante para decir que no. Puedo estar donde me de la gana"