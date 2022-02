Muriqi " Me gustaría seguir la próxima temporada "

Vedat Muriqi quiere seguir en el Mallorca. El delantero Kosovar no ha tardado en expresar su deseo después de conocer la isla, el club, a sus compañeros y a la afición. " Estoy muy feliz de estar aquí porque he encontrado gente que me ha respetado y espero que todo siga así. La liga español es muy difícil con grandes jugadores. Estoy muy animado y espero continuar el próximo año. El partido del Cádiz fue muy bonito para mi el apoyo de la afición",

El Mallorca tiene previsto mover ficha si el equipo consigue la permanencia en primera división. Los responsables del club son conscientes que en el poco tiempo que Muriqi lleva en la isla ha calado muy rápido entre la afición. En el aspecto deportivo el técnico ha sido el primero en valorar que con la llegada del kosovar presenta unas condiciones muy diferentes a las del resto de atacantes.