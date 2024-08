Muriqi: "Creo que puedo llegar a los 20 goles porque el Mallorca tiene jugadores de mucha calidad"

Vedat Muriqi sigue enamorando a la afición del Real Mallorca. El delantero Kosovar fue protagonista en Radioestadio Noche donde expreso su convencimiento de llegar a 20 goles en la presente temporada y la ilusión de superar a Samuel Eto´o, máximo goleador de la historia con 54 goles. "Creo que puedo dar la sorpresa marcando 20 goles. El Mallorca tiene jugadores de mucha calidad con balón y si funcionamos como quiere el míster puedo sorprender a la gente. Nunca pensé en ser el mejor jugador de la historia pero ahora es algo que quiero, para mi sería como ganar un título, quiero pasar a Eto´o porque sería un honor, es una leyenda del club"

ídolo para la afición

Muriqi dejó claro que se siente muy querido por la afición del Mallorca, incluso momentos en los que no ha visto portería. La pasada temporada estuvo tres meses lesionados y recuerda el cariño que recibió en todo momento. "La afición del Mallorca me quiere de verdad, no por meter goles a equipos como Real Madrid o Barcelona, me quiere por mi lucha".

Vedat Muriqi tiene contrato hasta 2027 y desde el primer momento que llegó dejó claro que quiere cumplir su contrato hasta el punto de retirarse jugando en la isla. El delantero fue clave con Javier Aguirre para conseguir los objetivos del club y han empezado con fuerza en el nuevo proyecto de Jagoba Arrasate marcando en la primera jornada el gol del empate ante el Real Madrid.