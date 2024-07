Marga Prohens, presidenta del Govern Balear: "Somos tierra de grandes campeones"

Marga Prohens ha apoyado a los deportistas de les Illes Balears que estarán en los juegos olímpicos de Paris. La presidenta del Govern Balear ha celebrado un acto en el patio del Consultat de la Mar con la presencia de Albert Torres, Adrián Abadía y Nacho Baltasar en representación del resto de deportistas que debido a sus diferentes compromisos no han podido asistir. "Quiero agradecer a los tres por acompañarnos como al resto que no nos han podido acompañar. El orgullo de llevar la bandera de nuestras islas y de nuestro país, Somos una tierra pequeña pero una tierra de grandes campeones, deportistas de gran talento reconocido en todo el mundo. Sabemos que llegar hasta aquí no ha sido fácil y que nadie os ha regalado nada, pero el sacrificio os ha llevado a cumplir vuestro sueño. Sois el ejemplo para muchas generaciones de jóvenes que os sigue que con trabajo y dedicación los sueños se consiguen. Enhorabuena a cada uno de vosotros, Rafa Nadal Alba Torrens, Javi García, Albert Torres, Hugo González, Adrián Abadía, Joan Antoni Moreno, Paula Barceló, Nacho Baltasar, Patri Guijarro y Marcus Cooper"

Marcus Cooper abanderado

Marcus Cooper vivirá sus terceros juegos y en esta ocasión será uno de los abanderados como fue el caso de Rafa Nadal en 20016 en los juegos de Río. El piragüista de 29 años, el tenista de Manacor, Albert Torres, Alba Torrens y Patri Guijarro son los principales candidatos de la comunidad Balear para regresar de los juegos de París con medalla.