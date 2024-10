Marc Vich,: "Me gusta ir en bici, Marc Márquez, el Mallorca, el Real Madrid y Vinicius"

Marc Vich se une a la lista de campeones que tiene la comunidad balear con Jorge Lorenzo, Joan Mir, Augusto Fernández, Izan Guevara, David Salom y Luis Salom. El piloto mallorquín se proclamó hace dos semanas campeón del mundo de la R3 Yamaha y la próxima temporada competirá en la categoría de 300 de Superbikes."Estoy contento porque es un sueño que tenía en mente. Ahora me seguiré preparando para la próxima temporada, pero de momento no correré en las dos últimas pruebas. Lo estoy llevando bien porque ser campeón del mundo no te hace diferente, lo importante es no cambiar como persona"

Pasión por el Real Mallorca y Real Madrid

Marc siente pasión por la bicicleta y cada vez que puede entrena realizando largos recorridos. El joven piloto sigue el fútbol y cuando puede presencia los partidos del Real Mallorca y Real Madrid con atención especial al juego de Vinicius. "Soy más del Madrid y de Vinicius. Estoy haciendo una FP de carrocería. Igual un día pinto mi casco. Suelo entrenar por las tardes, quedar con amigos ya depende del tiempo que me quede. Entreno mucho haciendo bicicleta. He subido al Puig Major y también gimnasio. Marc Márquez es de los pilotos que más me gustan

David Salom

David Salom es el entrenador de Marc Vich desde que el piloto empezó a subirse a una moto con seis años. La experiencia del actual director general de deportes del ayuntamiento de Palma está siendo clave en la progresión de Marc."Llevó con Marc desde que tenía seis años entrenándole y asesorándole. Ha ganado el mundial pero hay que seguir trabajando. Yo gané el mundial con 32 años. Marc es la misma persona porque cuando ganas tienes que estar calmado siendo respetuoso con todo y saber mantenerte ene ese nivel cuando no ganas.