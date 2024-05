Manix Mandiola: "El Mallorca acierta con Jagoba Arrasate"

Manix Mandiola habla con naturalidad sobre su amigo Jaboga Arrasta. El extécnico del Atlético Baleares lo tuvo a sus órdenes como jugador y desde hace años mantienen una gran amistad. Manix está convencido que el Real Mallorca ha acertado con su elección y que se ganará a la afición isleña. "Me alegró mucho que esté en Mallorca de vacaciones y me alegro mucho por los mallorquines porque Jaboga ha dejado huella por donde ha pasado y ahí no va a ser menos. El Mallorca va a ser un equipo valiente asumiendo riesgos. Va a optimizar los recursos que tenga y seguro que conectará con la afición. El Mallorca ha acertado con la decisión. Creo que la dirección deportiva y la propiedad están por la labor de hacer un equipo competitivo para meter al equipo en el top 10. Tendrán que hacer un esfuerzo y traer lo que haga falta, pero de momento ya tienen director de orquesta ideal"

Afición del Baleares

Mandiola sigue guardando un gran recuerdo de la afición del Atlético Baleares a pesar de sus discrepancias con los responsables del club. El técnico Vasco evitó el descenso y lo proclamó campeón de liga a pesar de no conseguir el ascenso a la categoría de plata. "Estoy muy agradecido a la afición porque me trataron muy bien. La afición del Baleares es espectacular, pero si dejas el club en manos de alguien que no sabe gestionarlo bien pasan estas cosas. Espero que se reconduzca y el Baleares vuelva donde se merece".