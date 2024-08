El Mallorca acelera para fichar un extremo y no contempla incorporar un central

El Real Mallorca tiene claro que su objetivo para el mercado de invierno es un extremo. El club sigue pendiente de Rodri aunque espera que el Betis y el futbolista bajen sus pretensiones económicas. La dirección deportiva tiene sobre la mesa otras opciones como Luis Rioja del Deportivo Alavés. El extremo del conjunto vitoriano tiene 30 años y la prioridad de la entidad isleña es buscar un futbolista con más recorrido. El futbolista del conjunto verdiblanco no es un extremo nato pero puede jugar en cualquier posición en ataque que necesite el entrenador para asistir balones a Muriqi que sigue siendo el delantero de referencia.

Confianza en Van der Heyden y Copete

El Real Mallorca no tiene previsto incorporar un central salvo que Copete o Van Der Heyden pidan salir durante la próxima semana. En el club están convencidos que tienen el nivel suficiente para competir con Raíllo y Valjent o jugar cuando sea necesario. Jagoba Arrasate tieNe previsto jugar con línea de cuatro y no parece que vayan a cambiar el criterio. No obstante, desde Alemania siguen situando a Mats Hummets en la órbita del Mallorca

Nastasic

Nastasic continúa sin equipo y estaría dispuesto a volver a regresar si desde Son Moix requieren sus servicios. El central serbio aterrizó en el Mallorca en la recta final de los dos últimos mercados. Por el momento, continúa entrenando por si nuevamente tiene que recalar en el Mallorca o en otro club