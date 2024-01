Maffeo podría pasar por el quirófano

Pablo Maffeo no quiere perderse el partido ante el Celta de Vigo. El lateral del Real Mallorca arrastra problemas en su rodilla y podría pasar por el quirófano en los próximos días. No obstante, espera hacerlo con 21 puntos en la clasificación dejando a su equipo alejado de los puestos de descenso. El jugador es consciente que con la baja de Valjent si no juega ante el conjunto vigués dejaría muy mermada la defensa porque Gio tendría que ocupar su puesto y Aguirre no podría contar con un central diestro. En los próximos días hablará con los especialistas para tomar una decisión.

1 mes de baja

El periodo estimado, si pasa por el quirófano la próxima semana, sería de un mes y todo apunta que se perdería los partidos ante el Villarreal, Betis y Athlétic Club de Bilbao además de la copa ante el Tenerife y los cuartos de final si el equipo se clasifica. El club podría fichar un central diestro si surge la posibilidad durante el mercado invernal. El director deportivo, Pablo Ortells, está pendiente de los movimientos ya sea para conseguir un futbolista cedido hasta final de temporada o de cara a los próximos años. En el club destaca de forma muy positiva la profesionalidad y compromiso de Pablo Maffeo en estos momentos que el club está limitado con la baja por lesión de Valjent. La prioridad teniendo en cuenta que en el caso de pasar por el quirófano el periodo de baja sería corto la prioridad es incorporar un jugador de banda

Actos festivos

El Real Mallorca sigue trabajando para que el sábado ante el Celta con motivo de la inauguración de la reforma de Son Moix. Los responsables del club esperan 26.000 espectadores con los diferentes actos que tendrán lugar desde las once de la mañana hasta el inicio del partido con la actuación musical de Marc Seguí