Luis García Plaza en Onda Cero: "Me han felicitado Pablo Ortells y Andy"

Luis García Plaza se ha vuelto a ganar el cariño de la afición del Mallorca recordando el apoyo de los seguidores isleños en sus primeras declaraciones después de ascender a primera división con el Deportivo Alavés. El extécnico del Mallorca en Onda Cero desveló las felicitaciones recibidas desde el club como la del presidente y director deportivo." Ha sido una constante los mensajes desde Mallorca y no había contestado a ninguno. Me salió el agradecimiento y fue una cosa más personal. Intento ser normal y natural. A lo mejor no vuelvo nunca al Mallorca. Me han felicitado Andy Kohlberg, Le Saux o Pablo Ortells. Las relaciones fueron bonitas y seguimos manteniendo amistad. El ascenso fue un guión de película, fue una locura. Es el cuarto ascenso y muy contentos.

Salva Sevilla

Luis García quiere seguir contando con Salva Sevilla en primera división. El técnico destaca la calidad humana del futbolista. "Tengo contrato y en principio voy a seguir. Salva es un ejemplo y es muy inteligente para saber que cada vez tiene que jugar menos. Nos ha dado lo que queríamos. Es un jugador importante y ojalá renueve".

Calendario

Luis García ha aprovechado la llamada de Onda Cero para felicitar a Javier Aguirre esperando que tanto al Alavés, Mallorca y Almería con Vicente Moreno las cosas salgan bien en la máxima categoría del fútbol español. "Felicito y a todo el Mallorca porque ha sido un año muy buen. Espero que a los tres nos vaya bien. El Mallorca está por encima de nosotros, mejor que juguemos antes y no nos toque jugar en las últimas jornada".