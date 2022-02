Joan Reus " igual me tienen que operar del timpano "

Joan Reus ha vivido una experiencia lamentable dirigiendo un partido de la tercera regional de Mallorca entre el Xilvar y el Son Ferrer. El colegiado de 21 años fue agredido por un jugador del conjunto visitante que le ha provocado una lesión en el tímpano. " Era un partido normal y de repente en una jugada el señor este le pega por la espalda a un jugador del Xilvar y lo expulsé. En ese momento vino hacia mi y me pega un puñetazo en la oreja. Suspendí el partido porque no escuchaba por la oreja, me marché al vestuario y llamé a la Guardia Civil. Estaba solo en el campo y los jugadores de los dos equipos se portaron muy bien. Estoy recibiendo muchos mensajes de apoyo. Lo de parar el fútbol entendiendo que puede ser una medida de presión. Tengo el tímpano perforado, me harán más pruebas y si no cierra tendrán que operarme ".

Durante la semana se van a producir reuniones entre los responsables de la federación balear y el comité de árbitros para tomar alguna decisión. El presidente de los árbitros, Tomeu Riera Morro, ya han mantenido varias reuniones con árbitros después de los acontecimientos del pasado fin de semana. La Federación balear ha emitido un comunicado apoyando al colectivo arbitral.