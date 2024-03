Jaume Mut: "Sigo confiando en evitar el descenso del Baleares"

Jaume Mut no da su brazo a torcer después de debutar con derrota ante el San Fernando. El técnico mallorquín ha empezado a trabajar para conseguir la victoria el próximo domingo ante el Alcoyano. "La clasificación marca los números que tenemos hasta hoy, pero si me preguntas si veo mimbres digo claramente que sí. Hay jugadores importantes de la categoría y que han jugado en superiores categorías y juveniles con hambre. No hay nadie más interesado en hacer las cosas bien que el propio profesional".

Mira a corto plazo

Jaume Mut no mira más allá del partido de próximo partido ante el Alcoyano para intentar revertir la situación a falta de nueve jornadas estando a diez puntos de la salvación. El técnico ha firmado hasta junio de 2025 aunque su objetivo es seguir entrenando la próxima temporada en primera federación. "No podemos mirar a largo plazo porque no sabemos como nos irá el día a día. He sufrido a lo largo de mi carrera pero lo que me ha enseñado la vida y la experiencia es que no se puede mirar muy lejos. Mi pensamiento está en el Alcoyano. Los futbolistas lo aceptarán. La idea es estar mucho tiempo en el club. Me gustaría jubilarme en el Baleares. Estoy contento"