Ingo Volckmann " en enero vendrán dos sub´ 23 segurísimo "

Ingo Volckmaan no da su brazo a torcer para lograr el ascenso a la segunda división del fútbol español. El presidente y propietario del Baleares anuncia fichajes para el mercado invernal y una tribuna de sol en el Estadio Balear para aumentar la capacidad del estadio. Llegó hace siete años a la isla y admite que muy feliz " Yo lo hago por pasión. Quiero resultados y en segunda sería más fácil para mi. Mi padre tuvo un club pequeño durante veinte años. Si subimos a segunda no será tan caro para mi. Me encanta Mallorca, casi me gusta más que Berlín. A mi me gusta estar cerca y hablar con el míster, entrenar al vestuario, si gasto dinero me gusta saber que pasa. Me gusta mucho el estadio y es especial. Muchos millones están aquí. Este año pienso que es nuestro año. Sabemos que si ganamos la liga ascendemos aunque la liga es más difícil. Hay muchos equipos que quieren subir, de momento tiene buena pinta. Es más fácil que años atrás para ascender. Tenemos dos fichas libres sub´23 y segurísimo que vendrán. Vamos a hablar con el míster porque queda tiempo para enero. En este grupo hay buenos partidos porque todos los equipos juegan bien. A mi me gusta el deporte y quiero hacer algo especial y sería ascender a segunda división cincuenta años después. La pasión la tengo cada domingo. Tengo los objetivos muy altos. Antes los jugadores no querían firmar dos años". Ingo está encantado con la reforma del estadio y espera que la afición pueda disfrutar de las nuevas instalaciones en segunda divisón ". Era un estadio viejo y ahora vamos a hacer la grada de sol y un gimnasio para los deportistas. Espero que la capacidad será de unos cinco mil aficionados. Me gusta que la gente esté feliz conmigo como Toni Salas. Tengo mucha ilusión y como estoy contento aquí no voy a salir. Me hubiese gustado una ciudad deportiva pero está lejos. Hemos intentado crecer con un equipo femenino, un juvenil división de honor. Cada año queremos mejorar ". El Baleares ocupa la segunda posición a tres puntos del Villarreal B. El próximo sábado visitará el campo del Alcoyano con la intención de sumar tres puntos más. Curiosamente, el rival de los blanquiazules derrotó el pasado fin de semana al Villarreal B. La afición, exdirectivos y el entorno más cercano al club están encantados con la apuesta económica del alemán.