Gaby Ocete: " Estoy muy contenta de poder jugar en casa "

Gaby Ocete vuelve a casa diez años después para formar parte Son momentos de tu carrera y estoy muy contenta de jugar en casa y ayudar al equipo a que siga creciendo. Me quedo con todo lo que me ha aportado el baloncesto y he crecido como persona. Ahora toca disfrutarlo en casa como siempre había deseado.

Sant Josep

Gaby empezó a jugar en el colegio Sant Josep coincidiendo con Alba Torrens. A la base mallorquina le gustaría coincidir con la jugadora de Binissalem en el proyecto del Marino Azul. " Ojalá podamos volver a coincidir. Estuve con ella en Sant Josep en categoría infantil y en la selección hasta sub´19 "