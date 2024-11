Curuné: "Puse mi cargo a disposición y como vi que la federación balear no se pronunciaba dimití"

Toni Curuné ha afirmado en Onda Cero que dimitió como vicepresidente de la federación balear después de poner su cargo a disposición y comprobar que ningún responsable de la federación se pronunció tras ser acusado de agredir al guardameta juvenil del Andratx. El presidente de la Penya Independent lamenta está esta situación después de la ilusión con la que llegó al cargo. "Por mi manera de ver las cosas puse mi cargo a disposición de la federación y presenté mi carta de dimisión porque vi que desde la federación no se pronunciaban sobre cosas que no habían sucedido. Me quedo sorprendido porque la federación tiene un abogado y personas que pueden defender lo sucedido. Ya estoy fuera de la federación con mucha lástima porque era un cargo de vicepresidente era muy positivo para la isla". La federación balear de fútbol le ha comunicado a la Penya Independent a través de un mail que Curuné ua no es vicepresidente de la federación Balear de fútbol.

Horrach habló de dimisión

El presidente de la federación, Jordi Horrach, anunció en Onda Cero el pasado 13 de noviembre que Toni Curuné desde el primer momento presentó la dimisión. "Lo que vimos son actos que no pueden producirse. Llevamos cuatro campañas contra la violencia y estos actos no tienen cabida. Me envió la dimisión y debemos respetar su decisión. Creemos que la federación está actuando como toca. Una persona que no tiene licencia no puede saltar a un campo. Ha sido honesto y presentó su dimisión. He hablado tres días con él y aunque haya interpretaciones diferentes por encima está la federación".