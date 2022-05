Carlos Fourcade, entrenador del Inter Ibiza: "Nosotros no hemos descendido, nos están haciendo descender"

El entrenador del Inter Ibiza, Carlos Fourcade, expresa en Onda Cero el malestar que ha generado en el club ibicenco la nueva normativa de la RFEF, que establece que de cara a la próxima temporada, los grupos de Tercera RFEF estén formados por 16 equipos.

“Nosotros hicimos nuestro trabajo, nosotros nos salvamos. Terminamos en el puesto número 13 en la clasificación. El trabajo se hizo con mucho sacrificio y cumplimos el objetivo que era la salvación con un equipo joven con poca experiencia”, asegura el técnico del Inter Ibiza en Onda Cero.

Carlos Fourcade señala que está previsto que antes de finalizar este mes tengan una respuesta: “Desde principios de mayo está situación está siendo un sinvivir porque no sabemos cómo planificar la próxima temporada; yo ya he empezado a hablar con los jugadores como si fuésemos a jugar en categoría regional la próxima temporada. Si finalmente el recurso en lo contencioso-administrativo va por buen camino será un regalo, pero no quiero crearme falsas expectativas”.