Bestard: " Estoy convencido que Luis De La Fuente tiene armas para hacerlo bien "

Miguel Bestard se ha convertido en un embajador de la comunidad balear con sus contactos. El expresidente de la federación balear de fútbol ha llamado personalmente al nuevo seleccionador, Luis De la Fuente, para desearle suerte en su nuevo cago. Bestard también ha mantenido una conversación con Rafel Pol, preparador físico de Luis Enrique. " He hablado con Luis De La Fuente porque lo conozco desde que está en las categorías inferior. Estoy convencido que tiene armas para hacerlo bien. También he llamado a Rafel Pol que ya está en Campanet. Es uno de los mejores preparadores físicos del mundo.Creo que tenemos una selección potable que mejorará con los años.

Aprecia a Luis Enrique

Bestard sigue manteniendo un gran concepto de Luis Enrique. Los resultados negativos en el mundial de Qatar dirigiendo a la selección española no cambian su punto de vista." Luis Enrique ha sido un buen amigo mío y siempre ha colaborado conmigo pero cuando habla con los medios de comunicación se vuelve un poco rebelde y la verdad es que estas cosas no son buenas para la gente de la calle. He coincidido con Luis Enrique en Qatar y es una persona extraordinaria. Es una persona sencilla y con un corazón impresionante y lo respeto mucho".