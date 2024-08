Arrasate, técnico del Mallorca: "La dirección deportiva está trabajando y un resultado no cambia nada"

Jagoba Arrasate no ha cambiado su discurso sobre el mercado de fichajes tras empatar en Son Moix ante el Real Madrid. El técnico del Real Mallorca espera que el director deportivo del club, Pablo Ortells, cierre la contratación de algún futbolista que de un salto de calidad. "La dirección deportiva está trabajando, quedan dos semanas y un resultado no cambia nada". El fichaje más deseado es el de Abde pero el Betis no está por la labor de dejar salir al internacional marroquí tras la venta de Ayoze al Villarreal. Luis Rioja es otro de los futbolistas que Ortells tiene en su agenda

Muriqi

Arrasate está muy satisfecho del rendimiento del equipo y en particular de Asano y Mojica que debutaron delante de la afición. El técnico destacó a Muriqi por su trabajo y el gol que consiguió a balón parado. "Le doy mucho valor a ser valientes como hemos sido y creer en nuestras opciones. Este es el Muriqi que queremos todos, los delantero rinden más con confianza y es muy difícil hacer el gol que ha hecho".

El Real Mallorca jugará el próximo sábado en Pamplona ante Osasuna, recibirá el 27 de agosto al Sevilla y cerrará el mes visitando al Leganés. Arrasate volverá al Sadar tras dirigir al conjunto navarro durante las últimas seis temporadas con un balance muy positivo hasta el punto de disputar una final de la copa del Rey.