Alfonso Díaz, consejero delegado del Mallorca: "Arrasate es el perfil que más se ajustaba a nuestras necesidades"

Alfonso Díaz ha valorado de forma muy positiva el trabajo del director deportivo del Real Mallorca, Pablo Ortells, para contratar por tres temporadas a Jagoba Arrasate. El consejero delegado espera que el equipo siga siendo competitivo en primera división."Siempre que se hace un cambio de esta importancia es un riesgo pero hay que apostar. Pablo ha realizado un gran trabajo para encontrar el perfil que ha entendido que más va a ajustarse a las necesidades que tenemos. Andy Kohlberg dijo que después de años de estabilizar el club queremos seguir creciendo y conseguir un club sostenible en primera división".

Acuerdo en Japón

Alfonso Díaz ha viajado a Japón acompañado por Abdón Prats y Antonio Raíllo donde ha cerrado un acuerdo de colaboración con el Shimizu para seguir ampliando sinergias durante las próximas dos temporadas. El cluh también está intentando obtener más ingresos a través del nuevo estadio. "Es parte del trabajo que hacemos para tener más aficionados y seguir creciendo. Nos han preguntado si vendremos a jugar en verano. En pretemporada es más complicado pero hay que verlo. En el estadio estamos trabajando para contar con conciertos, arte, gastronomía".Por último, Alfonso Díaz no ha querido polemizar sobre las declaraciones de Javier en México criticando al club por no ir "de cara" a la hora de comunicarle la decisión de no renovar su contrato.