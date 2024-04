Aguirre: "Tengo cosas de Oriente Medio y Asia Menor, la prioridad es el Mallorca"

Javier Aguirre habla de su futuro en la cadena MSV de México anunciando que tiene buena relación con la federación mexicana y que cuenta con dos ofertas de Asia Menor y Oriente Medio aunque deja claro que su prioridad pasa por escuchar al Real Mallorca. El técnico mexicano finaliza contrato el 30 de junio y su objetivo es conseguir la permanencia lo antes posible. "Tengo mucho afecto y buena relación con la gente que está hoy en la federación. Estando en Mallorca estoy lejos pero saben que pueden contar conmigo para lo que quieran. Juro por mis hijos que no sé qué voy a hacer cuando finalice contrato en junio con el Mallorca. Estoy abierto a todo y ya tengo un par de cosas sobre la mesa, de Asia Menor y Oriente Medio. Estoy analizando y la prioridad es Mallorca, y una vez que se pronuncie veré el plan B".

Abdón Prats

Javier Aguirre lamenta que Abdón Prats no tuviese la oportunidad de jugar la final de la copa del Rey. El técnico del Mallorca reconoce que las circunstancias del partido con las lesiones de varios defensas le llevó a tomar la decisión de no contar con el delantero mallorquín. "Le dije que es la esencia del Mallorca y el ídolo de la afición. Decidí jugar con Larin que lo compramos por 10 millones de euros y Muriqi. Le dije que merecía jugar pero cuando hago el cambio de Radonjic paso a jugar con un punta y Abdón con dos puntas juega muy bien pero con un punta ya no me entraba. Cuando veo que se agotan los cambios me acerco y le dije que me dolía en el alma y me dijo que no me preocupase. Prioricé el equipo, son cosas que te duelen en el alma pero por llegar a los penaltis me la comí yo. Abdón es un ser humano encantador"

Real Madrid

Javier Aguirre tiene la mente puesta en el partido ante el Real Madrid y su idea es jugar con las líneas muy juntas para que el equipo esté protegido ante el líder. "Al Real Madrid no le puedes dar espacios. Tienen mucha calidad y con espacios son letales. En un mano a mano la meten siempre, si tienen dos meten dos. Cuando les he ganado ha sido estando muy arropaditos"