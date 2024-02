Fausto Oviedo: Me llega que Sansó se va y deja a Horrach en la federación balear

Fausto Oviedo está trabajando a sus 54 años para presentar su candidatura a la federación balear de fútbol una vez que se convoquen elecciones. Durante los últimos meses ha mantenido reuniones con diferentes clubes de las islas. "Me ha llegado que Pep Sansó no se va a presentar y se va a la federación española y coloca a Jordi Horrach. Pep Sansó no es presidente de nada. Es vicepresidente sexto que ocupa interinamente ocupa una gestora. La cuestión es que empecé a trabajar hace meses y a día de hoy no sabemos nada de las elecciones cuando es año olímpico, por los pasillos del Parlament se dice que quieren volver a un decreto de 2008.

Hijo de Antonio Oviedo

Oviedo lleva toda su vida vinculada al fútbol. La figura de su padre Antonio como entrenador del Mallorca con el ascenso a primera división y su etapa jugando en el Atlético de Madrid le permite estar relacionado con presidentes, entrenadores y exjugadores como Antonio Orejuela para su proyecto. "Es una batalla de David contra Goliat, ellos se define como un triunvirato. Los clubes a los que voy puerta por puerta me están reconociendo que soy alguien confortable que se gasta el dinero por ellos. No me gusta el modelo de la actual federación"

Independencia económica

En este nuevo reto tiene claro que su independencia económica le permite preparar un proyecto sin tener la necesidad de tener que cobrar de la federación balear de fútbol. "Mi idea es regenerar el fútbol y modernizar la federación".