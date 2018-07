La comisión sobre Son Espases investigará las etapas del PP y del Pacto

El pleno del Parlament balear ha aprobado hoy la creación de una comisión de investigación sobre la construcción del hospital de Son Espases que analizará tanto a la etapa del gobierno autonómico del PP entre los años 2003-2007 como al periodo del Pacto de Progreso del periodo 2007-2011.



La Cámara ha debatido y votado dos iniciativas para la creación de sendas comisiones de investigación sobre Son Espases, una presentada por el PP y otra por el PSIB, pero finalmente sólo ha sido aprobada la del PP, con sus votos y los del MÉS.



La propuesta del PSIB, también apoyada por MÉS, no ha contado con el apoyo del PP y ha sido rechazada. Los socialistas querían que la comisión fuera pública (abierta a los medios de información), que investigara los hechos en orden cronológico y que no se impida la comparecencia de nadie, si bien el PP ha argumentado que, según el reglamento del Parlament, este asunto lo deberá dirimir el propio órgano investigador una vez que esté constituido.



Durante el debate, el diputado del PP Carlos Veramendi ha criticado a los socialistas que "no quieran" que se investigue su responsabilidad en la construcción y apertura del hospital de referencia de las Islas Baleares por el "millonario" sobrecoste que supuso.



Tanto la diputada socialista Pilar Costa como la portavoz adjunta de MÉS, Fina Santiago, han recordado al PP que ha sido la exconsellera de Salud del Govern de Jaume Matas, Aina Castillo, la que ha confesado a la Fiscalía el "amaño" en la concesión de la obra pública más importante realizada en Baleares.



Además, Costa ha subrayado que el exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma Javier Rodríguez de Santos ha declarado a la Fiscalía que la elección del terreno sobre el que se asienta el hospital fue una "puesta en escena", ha dicho la diputada, que ha recalcado que Son Espases es una cuestión que está investigando la Fiscalía Anticorrupción de Baleares.