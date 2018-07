CCOO augura que la falta de cintura del Govern provocará más caos por el TIL

CCOO ha acusado este miércoles al Govern de "irresponsabilidad y la falta de cintura política supremas" por haber decidido recurrir las resoluciones judiciales que han anulado y suspendido la aplicación del Tratamiento Integrado de Lenguas (TIL), algo que "provocará más caos" en opinión del sindicato.



El sindicato, uno de los que presentó los recursos que dieron lugar a las sentencias por las que ayer el Tribunal Superior de Justicia de Baleares anuló ayer el decreto del TIL y ha suspendido hoy cautelarmente la orden de la Conselleria de Educación para aplicarlo, considera que recurrir ambas decisiones "no es la solución a un conflicto provocado por ellos mismos y enquistado por la falta absoluta de consenso".



"La Justicia les ha quitado la razón por tres veces ya, y por tres veces no la oyen", ha recordado CCOO en un comunicado, referido a que el TSJIB ya suspendió cautelarmente la aplicación del TIL en septiembre de 2013, ayer declaró nulo el decreto de trilingüismo y hoy ha vuelto a cancelar de forma cautelar la nueva orden que desarrolla cómo aplicarlo.



Con los recursos, el Govern "no sólo pierde la oportunidad de crear consenso educativo", sino que genera "el caos más desesperante posible".



El sindicato ha reprochado al ejecutivo que no acepte "el sentir generalizado de la comunidad educativa y gobierne a golpe de decreto".



CCOO ha lamentado que la portavoz del Govern, Núria Riera, no haya hecho "ni una sola alusión a los gritos que se oían" a las puertas del Consolat, mientras daba la rueda de prensa para anunciar que el ejecutivo recurrirá los autos del TSJIB de hoy.



El sindicato ha cuestionado que el Govern considere los recursos "un acto de responsabilidad" y enseñe de este modo a los estudiantes de las islas que "cuando el juez dice algo, y por tercera vez, no hace falta hacerle caso".



"Hemos oído cómo se permiten el lujo de hacer un llamamiento a la responsabilidad de la ciudadanía, sin asumir una vez más, ni una responsabilidad por los errores de forma en el Decreto, que son producto de unos políticos que actúan de manera autoritaria, irresponsable y sin escuchar la comunidad educativa", señala la nota.



CCOO ha negado además que el curso pueda seguir con normalidad, tal como ha defendido la consellera Riera, cuando "desde su posición lo han dinamitado para que, precisamente, no sea normal".



El sindicato ha reclamado "imprescindibles e ineludibles respuestas" por parte de la consellera de Educación, Cultura y Universidades, Joana Maria Camps.