Carreras llega con "mucha ilusión" al Mallorca y da todo su apoyo a Oltra

"Es un momento para reflexionar y pensar en José Luis Oltra", ha afirmado Carreras, en alusión a las difíciles circunstancias que han rodeado la destitución del técnico valenciano.



Oltra fue despedido verbalmente el pasado lunes, pero el club le obligó a dirigir los entrenamientos del martes y miércoles por las discrepancias en el consejo de administración sobre la identidad del técnico que debía sustituirle.



Al final, el elegido ha sido Carreras, que dirigirá al equipo hasta el 30 de junio junto a Roberto Bonano, segundo entrenador, y Sergio Dorado, preparador físico.



"Como persona (Oltra) ha vivido unos momentos terribles, muy malos. Los entrenadores no somos para nada corporativistas, pero quiero empezar esta rueda de prensa acordándome de él, porque ha vivido situaciones que ningún entrenador merece. Esta profesión es difícil, complicada, pero detrás de un técnico hay una persona. Le doy todo mi apoyo desde aquí", ha precisado.



Carreras, extécnico de Sabadell y exjugador del Barcelona, Mallorca, Atlético de Madrid, Real Murcia y Deportivo Alavés, ha sido presentado por el presidente del Mallorca, Gabriel Cerdà, quien le ha definido como "un personaje muy conocido".



"Ayudó (en la década de los noventa) a subir al Mallorca a Primera, conoce muy bien la casa y la categoría. Es una apuesta irreversible porque ya no tenemos margen de error y estoy convencido de que será el revulsivo que todos esperamos", ha señalado Cerdà.



El nuevo técnico mallorquinista ha descrito su nueva etapa profesional como "el reto más importante" de su vida.



"Estoy aquí, donde viví cinco años de mi vida muy importantes y donde he dejado grandes amigos gracias al Sabadell", ha explicado.



"Mis ayudantes y yo nos autoimpondremos trabajo y mucho trabajo. Nos equivocaremos, seguro, pero lo daremos todo para hacer crecer al Mallorca. Lo mas importante es lo que ocurrirá el sábado (El Barcelona B visita Son Moix) y es un partido que tenemos que ganar, luego iremos paso", ha añadido.



Carreras también se ha referido al calificativo de "miniOltra" utilizado por el consejero Utz Claasen para referirse a él de forma despectiva (el candidato de Claaasen para dirigir al equipo era el exfutbolista Miguel Ángel Nadal).



"Estoy orgulloso que me llamen así porque Oltra ha ascendido a dos equipos a Primera (Tenerife y Deportivo de la Coruña) y ojalá pudiera ser como él, que acumula tantos años de experiencia", ha explicado.



Carreras ha admitido que conoce perfectamente la inestabilidad institucional que está rodeando al Mallorca, pero ha insistido en que si consigue que el equipo gane sus partidos "todo será calma", ha precisado