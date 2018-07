Bauzá reconoce"descontento" en el PP y nombra a Marí portavoz de campaña

El presidente del PP balear, José Ramón Bauzá, ha reconocido que una parte de los votantes de su partido están "descontentos" y con espíritu de "desánimo", pero que hay que tiempo para recuperarlos, una tarea que recaerá en parte en José Vicente Marí como nuevo portavoz de campaña electoral del PP.



Bauzá ha reseñado que estos votantes siguen siendo fieles a los populares, por lo que el objetivo hasta las elecciones es motivarles y movilizarles.



Por eso, el PP balear ha iniciado una primera fase de su campaña electoral para explicar y comunicar las políticas llevadas a cabo durante esta legislatura que han supuesto que Baleares lidere la recuperación económica en España.



Para ello, el partido ha nombrado hoy al conseller de Hacienda y Presupuestos, el ibicenco José Vicente Marí, como portavoz de la campaña del PP con ocasión de los comicios autonómicos y municipales de mayo.



Ante la desmovilización de parte del electorado del PP, Bauzá ha dicho: "El partido tiene que seguir informando, explicando, escuchando lo que nos gusta y lo que no nos gusta, y hacer propuestas".



"Faltan cuatro meses para las elecciones", por lo que en opinión de Bauzá hay tiempo para animar y activar a los votantes del PP balear.



Tras mantener hoy una reunión con el comité electoral, Bauzá ha dicho a los periodistas que el PP ha tenido que tomar decisiones de gobierno "muy complicadas" durante estos años que "a lo mejor" no han sido explicadas "todo lo bien que tocaba", mientras que alguna medida de gobierno no ha salido "todo lo bien" que les hubiera gustado.



Sobre la última encuesta del CIS, que sitúa a Podemos como segunda fuerza política del país en intención de voto tras el PP, Bauzá ha afirmado que en su partido no están "preocupados".



Sí debe estarlo la izquierda, ha continuado, porque está "fragmentada" y "no tiene liderazgo", mientras que buena parte de los votantes del PSOE se han ido a la formación de Pablo Iglesias.



"Si alguno tiene que estar preocupado es el PSOE y la izquierda en general", ha añadido.



La segunda fase de la campaña del PP tendrá que ver con la reunión con sectores y colectivos de la sociedad para recoger sus propuestas e incorporarlas al programa del partido.



Sobre el nuevo portavoz de campaña, Bauzá ha destacado su "grandísima credibilidad", su experiencia de gobierno y sus dotes para dar cuenta de la acción ejecutiva de los populares durante esta legislatura.



En estos momentos, el PP está concluyendo la presentación de los candidatos municipales de las islas y después será el turno de proclamar a los cabezas de lista de los consells insulars. "Todo va conforme a lo previsto", ha señalado el número uno de los populares de las islas.



Bauzá también ha informado de que hoy, viernes, y el sábado su gobierno celebrara la última reunión de objetivos de la legislatura, en la que cada conseller dará cuenta de su gestión.



El mandatario autonómico ha reafirmado que ninguna persona imputada figurará en las listas electorales; es un compromiso "ineludible", ha subrayado.



Bauzá ha recordado que el PP balear fue el primero en España en comprometerse en los pasados comicios en que no figurara ningún imputado en sus listas, una iniciativa que ha copiado el PSIB-PSOE hace unos meses, ha apostillado.



En este sentido, ha lamentado que los socialistas lo hayan hecho cinco años después que el PP balear.