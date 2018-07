Bauzá rechaza las prospecciones y cree que no se debe buscar petróleo porque "la mayor riqueza es el turismo"

El presidente del Govern, José Ramón Bauzá, ha mostrado este martes el "contundente" rechazo de su Ejecutivo a las prospecciones petrolíferas y ha considerado que no se debe buscar petróleo "porque tenemos la mayor riqueza que es el turismo".



"El petróleo de nuestras islas es el turismo", ha dicho el jefe del Ejecutivo balear antes de asegurar que "defenderemos esta postura dónde sea" y recordar que ya ha habido propuestas parlamentarias en este sentido y que, además, personalmente ha mostrado su rechazo "ante distintas instituciones nacionales y europeas".



"Que nadie tenga ninguna duda. Este Govern está en contra de las prospecciones porque no podemos poner en riesgo el motor de nuestras islas, que es el turismo. Además, la protección medioambiental es otro de los valores que tenemos", ha insistido.



Bauzá ha remarcado la importancia de que se vea que "hemos dejado a un lado nuestro color político porque lo que queremos es que las prospecciones no dependan de un determinado Govern". "Daremos cualquier paso que creamos conveniente, de manera consensuada, entre todos los presidentes. El bloque de acción es común y de absoluta homogeneidad", ha reiterado.



Además, ha asegurado que lo que ocurre en Canarias es "totalmente opuesto" a la situación de Baleares porque en Canarias, por ejemplo, se debate si las prospecciones se harán en territorio nacional o marroquí "y aquí no queremos ningún tipo de prospección".



El presidente ha indicado también que han solicitado al Ministerio de Medio Ambiente información sobre los proyectos ya adjudicados previamente y sobre cuáles son los que tienen opción a adjudicarse ahora "porque tendrían otra línea jurídica".



Bauzá ha hecho estas declaraciones tras reunirse con los presidentes de los Consells Insulars de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera durante la Conferencia de Presidentes celebrada en la sede del Consell de Ibiza.



De esta manera, Bauzá se ha sumado a la firma de las alegaciones presentadas contra las prospecciones petrolíferas, por parte de una iniciativa puesta en marcha por la plataforma Alianza Mar Blava, y ha dicho que "se llevarán a cabo todas aquellas acciones que se estimen oportunas, consensuadas con los presidentes de los Consells Insulars, para evitar estas prospecciones".



INICIATIVA EN EL PLENO DEL CONSELL DE MALLORCA



Precisamente, la presidenta del Consell de Mallorca, Maria Salom, ha anunciado, en el marco de la Conferencia de Presidentes, que en pleno del Consell se aprobará una iniciativa para rechazar los proyectos de prospecciones petroleras en aguas próximas en Baleares.



Las prospecciones que pretenden llevar a cabo varías empresas han sido uno de los puntos más importantes que este martes ha abordado la cuarta Conferencia de Presidentes.



Durante el encuentro, Salom se ha solidarizado con el presidente del Consell de Ibiza y ha afirmado que "es un problema que no sólo afecta en Ibiza, sino también al resto de Baleares".



En esta línea, también como Bauzá, ha firmado las alegaciones contra la posible explotación de hidrocarburos en aguas profundas que presentará la plataforma Alianza Mar Blava-Ibiza y Formentera Zona Libre de Prospecciones al estudio de impacto ambiental.