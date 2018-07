Bauzá promete eliminar el aforamiento de diputados e impuesto de patrimonio

El presidente del PP balear, José Ramón Bauzá, ha anunciado hoy como promesa electoral eliminar el régimen de aforamiento del presidente autonómico, de los miembros del Govern y de los diputados del Parlament, así como el impuesto de patrimonio por ser "injusto".



"Si todos somos iguales antes la ley, seámoslo de forma efectiva, en la forma y en el fondo", ha defendido Bauzá, cuyo partido en Baleares incluirá esta medida de eliminar el aforamiento en su programa electoral con ocasión de las elecciones autonómicas de mayo como un "compromiso de más regeneración".



Para aprobar tal medida, será necesario llegar a un amplio acuerdo político de los partidos con representación en el Parlament balear para modificar el Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares y, en concreto, los artículos 44, 56 y 57.



Bauzá ha realizado este anuncio en Mahón con ocasión de la convención regional del partido, en un acto en Menorca al que han asistido también el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, y el candidato del PP al Consell de Menorca, Santiago Tadeo.



El presidente balear ha asegurado que el PP es el partido de Baleares que "más claramente apuesta por la regeneración" y ha subrayado que "ningún partido ha sido tan rotundo en su respuesta ante la corrupción que afecta a los políticos".



Bauzá ha lamentado no poder evitar la corrupción, pero su respuesta seguirá siendo "igual de contundente o más" si surge algún caso nuevo.



Durante su intervención, Feijoo ha mantenido que el PP continuará "luchando contra cualquiera que venga a la política a servirse y no a servir".



"Aquellos que no quieran cumplir las leyes se enfrentarán a ellas", ha declarado el presidente gallego, que ha apostado por "seguir actuando con la ley en la mano y seguir trabajando para tener un país mejor, una política más limpia y un partido más honesto".



Feijoo se ha mostrado partidario de que gobierne el partido que más votos consiga porque en política "los protagonistas son los ciudadanos".



En este contexto, ha defendido que si el PP balear logra más votos que el resto de partido, "le corresponde gobernar", si bien ha reconocido que el resto de formaciones de Baleares solo están "preocupadas" en que los populares no consigan la mayoría absoluta para que no gobierne.



"Este partido -ha afirmado- no se va a centrar en quitarle la silla al resto de partidos, sino en buscar soluciones y quitarles los problemas a la gente".



Para Feijoo, el compromiso del PP es "seguir esforzándose" y consolidar el cambio comenzado en Baleares en 2011 porque Baleares está "en el camino de la prosperidad y el bienestar, y no se puede truncar".



En este sentido, Bauzá ha reconocido que en algunas decisiones el Govern se ha equivocado y que "no todo se ha hecho bien", pero respecto sobre paro, la principal preocupación de los ciudadanos, ha recordado que Baleares lleva 29 meses de bajada del paro y 23 seguidos de creación de empleo neto. Además, cada día se firman 175 contratos indefinidos.



Son datos que son "fruto" de la decisiones adoptadas por el ejecutivo balear, ha sostenido Bauzá.



Por otra parte, el presidente balear ha anunciado también que el PP, si gobierna, eliminará el impuesto del patrimonio que el actual Govern "tuvo que aplicar" ante la necesidad de recaudar fondos, pero que siempre ha considerado "injusto" porque grava el ahorro y porque supone pagar dos veces.



"Posiblemente es el impuesto más injusto y uno de los que más no ha costado aplicar", ha asegurado.



Finalmente, Tadeo ha señalado durante su intervención que "las crisis entran por la izquierda y salen por la derecha" porque "siempre es un gobierno del PP el que da trabajo y prosperidad a la gente".