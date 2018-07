Bauzá asegura que se intensificará el trabajo parlamentario para "concluir nuestra apuesta reformista"

El presidente del Grupo Parlamentario Popular y del Govern, José Ramón Bauzá, ha considerado que todavía "queda mucho por hacer" en la comunidad por lo que, a partir de ahora, se "intensificará el trabajo parlamentario para concluir nuestra apuesta reformista", unas labores que, según ha asegurado, se centrarán en la reforma del sistema de financiación autonómico y la negociación del nuevo Régimen Especial de Baleares (REB).

Así lo ha indicado el líder de los 'populares' tras unas jornadas parlamentarias que han tenido lugar coincidiendo con el inicio del periodo de sesiones. En rueda de prensa, Bauzá ha manifestado que ésta está siendo "la legislatura de las reformas y del cambio".

Además, ha señalado que, además de en la reforma del sistema de financiación, el Govern trabaja para que se realice una "actualización" del REB, dedicada a diferentes ámbitos como son el turismo y el transporte, el medio ambiente, el sector agrario y los residuos y la inversión en energías y I+D+i.

"Baleares va a participar activamente y a liderar todos los procesos de reforma nacionales que haga falta en dos ámbitos: el nuevo sistema de financiación y las inversiones estatales y el REB", ha dicho.

En relación a la inversión pública estatal, ha asegurado que "Baleares nunca había estado tan cerca de la media territorial", al estar a 74 euros de ésta, cuando en "los mejores tiempos" se ha estado sobre 80 euros. No obstante, ha añadido que este hecho no significa "que nos contente y tranquilice", por lo que seguirá reclamando llegar a la media.

En cuanto al REB, ha recordado que "si hoy Baleares tiene un REB es gracias al PP" porque fue este partido el que lo propuso en 1998, si bien "hay que seguir trabajando" en su actualización.

Por otro lado, sobre el nuevo periodo de sesiones parlamentarias que comenzará este martes ha señalado que el objetivo del Govern "son las personas" y la mejora de su calidad de vida. Así, ha recordado el saneamiento de cuentas y pago a proveedores que llevó a cabo al llegar al Ejecutivo.

PAPEL DE LA OPOSICIÓN

Bauzá también se ha referido a la oposición y ha pedido a los portavoces "que nos sentemos para afrontar de manera conjunta los problemas de los ciudadanos". Concretamente, a la socialista Francina Armengol le ha recomendado que "sea seria y asuma los problemas que ha cometido, porque si estamos así es consecuencia de la nula o mala gestión" llevada a cabo durante la anterior legislatura.

"A la oposición les he pedido siempre que dejen el no a todo y sean partícipes de la solución a un problema que crearon ellos". "Si no van a ayudar que sigan esforzándose para seguir ayudando, queda tiempo y si lo hacemos entre todos es más fácil", ha concluido.

La portavoz parlamentaria del PP, por su parte, se ha mostrado "totalmente preparada" para el próximo periodo de sesiones y ha recordado que el último "ya fue muy fructífero" por la aprobación de cinco leyes o de dos decretos ley, entre otra normativa.

Finalmente, ha avanzado que próximamente se debatirán diferentes iniciativas parlamentarias como la Ley del Suelo, Ley de Transportes, Ley de Financiación de los Consells Insulars, Ley de Consumidores y Usuarios o la modificación de la Ley de Puertos.