Bauzá apunta a una mayor competitividad como la clave para la economía balear

El presidente del Govern, José Ramón Bauzá, ha asegurado hoy que "la clave" para lograr la reactivación económica de las islas es "tener mayor competitividad, afrontar los problemas de cara, no ponerse de perfil y no negar la realidad".



Bauzá ha respondido en el pleno del Parlament al portavoz del grupo parlamentario MÉS, Biel Barceló, quien le ha preguntado sobre la pérdida de posiciones de Baleares en la clasificación de renta per cápita a pesar del incremento de turistas.



El presidente del Govern ha negado esta pérdida de posiciones, al menos entre 2011 y 2013, tal como lo confirman los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), ha precisado.



Bauzá ha afirmado que por primera vez en quince años se ha producido en las islas un incremento del Producto Interior Bruto (PIB), de un 5,5 a un 7,2 %, como consecuencia de "un potente sector exterior y las reformas que ha llevado a cabo este Govern".



Según ha explicado Bauzá, "no hay relación directa" entre el crecimiento de turistas y la variación el del PIB", ya que lo que lo determina es "la ganancia o la pérdida de la competitividad" de la economía.



En este sentido, se ha referido a la pérdida de competitividad a pesar del crecimiento económico.



"La clave es una, tener mayor competitividad y afrontar los problemas de cara, no ponerse de perfil y no negar la realidad", ha incidido.



Por su parte, Barceló ha señalado que Baleares ha perdido posiciones en renta per cápita, hasta situarse por debajo de La Rioja y León, a pesar del incremento notable de turistas. "Algo está fallando", ha apuntado el líder de MÉS.



Mientras se produce un incremento de turistas la industria decrece, a pesar de que ahora Baleares vuelve a ser líder en afiliación laboral en la construcción, una situación que para Barceló, hace necesario plantearse el modelo económico, con el fin de que aporte "una prosperidad compartida", que no ofrece el actual