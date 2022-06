Noticias Mediodía Illes Balears 27/06/2022

La Fiscalía pide cuatro años de cárcel para Neus Truyol por un presunto delito medioambiental motivado por los vertidos de aguas pluviales y residuales de la depuradora a la bahía de Palma. Las ventas de coches en Baleares se han disparado un 40% en lo que llevamos de año, mientras en el resto de España están bajando un 11% de media. El sexto plan contra la precariedad laboral de Baleares incidirá en reducir la llamada parcialidad no deseada, es decir, los casos de personas que querrían y podrían trabajar más horas, pero no pueden, y que son un 60 por ciento de los trabajadores con contrato parcial. El vicepresidente del Consell de Menorca y coordinador de Més per Menorca respeta la dimisión de la consellera de Movilidad, aunque se ha mostrado sorprendido por las formas como se ha ido.