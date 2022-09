Noticias Mediodía Illes Balears 15/09/2022

Mes y Podemos proponen incrementar la ecotasa durante los meses de verano, una propuesta que no valora el conseller de turismo, Iago Negueruela, porque no se les ha trasladado directamente en las reuniones del pacte. Mes per Palma rechaza la creación de nuevas rutas turísticas con Estados Unidos, tras el anuncio que el Alcalde de Palma hizo en ONDA CERO. Formentera abre el proceso para solicitar hasta 50 plazas turísticas. Ibiza celebra hoy el día del turista con actividades deportivas y culturales en todos los municipios de la isla. En Menorca, Alaior asumirá la diferencia que el Govern no cubría para la escolarización de la etapa educativa 2-3. El GOB pide que Cala Tuent y Cala Carbó entren dentro de la red de protección especial del año 2000. La Pediatra Lucia Galán, Lucía mi pediatra, firmará esta tarde en Palma ejemplares de su nuevo libro "La vida va de esto".