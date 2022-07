Noticias Mediodía Illes Balears 11/07/2022

El principal encausado del Caso Cursach se niega a declarar en el juicio por consejo de su abogado, que insiste que no sabe de qué se acusa a su cliente, Tolo Cursach. Tampoco ha querido declarar su mano derecha, Bartolomé Sbert. Si lo han hecho algunos de los 14 agentes de la policía local de Palma sentados en el banquillo, que niega que favorecieran locales de ocio del Grupo Cursach. El Supremo confirma la condena a tres años y medio de prisión para el ex conseller de interior, José María Rodríguez. El Govern elude valorar la propuesta de MÉS per Mallorca para limitar los vuelos en el Aeropuerto de Palma, aunque admite que quiere profundizar en el estudio de medidas para ordenar mejor el turismo de Baleares. El Govern aprueba un nuevo decreto ley de prestaciones económicas de Baleares. La Fundación La Caixa advierte del riesgo de una crisis en pocos meses. Dos pateras son interceptadas en las últimas horas en las costas de Baleares.