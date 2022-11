Noticias Mediodía Illes Balears 10/11/2022

El 2023 sigue siendo igual de incierto para los hoteleros, a pesar de las buenas sensaciones con las que el sector vuelve de la World Travel Market de Londres, según la presidenta de los hoteleros de Mallorca, María Frontera, que critica a Més per Mallorca por pretender prohibir la promoción turística y la asistencia a grandes ferias. Polémica por las declaraciones de Lucía Escribano en The Sun, el PP pide su dimisión mientras el Consell de Mallorca desmiente las afirmaciones publicadas. Las obras del tranvía de Palma comenzarán el año que viene, y podría entrar en funcionamiento en 2027. La asociación de empresas de distribución de Baleares mandan un mensaje de tranquilidad, y descartan que haya desabastecimiento en las islas, mientras ministra de transportes insiste que la prioridad es garantizar el derecho de los trabajadores que no secundarán la protesta. Desconvocada la huelga de basuras en Inca. En tribunales, visto para sentencia el juicio del caso punta prima, relativa al Consell de Formentera. Detenido en Palma un hombre por violar a la novia de su hijo. El encendido de luces de navidad en Palma se realizará los días 18 y 19 de noviembre.