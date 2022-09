Noticias Mediodía Illes Balears 09/09/2022

Tristeza es la palabra más repetida por la comunidad británica a quienes ha sorprendido en Mallorca la muerte de la soberana británica. Todos coinciden en reconocer el legado que deja Isabel segunda. El círculo de economía de Mallorca asegura que Baleares ha entrado en estado de desaceleración, pero no recesión, porque "no hay ningún síntoma". Antònia Jover se presentará a las primeras de Unidas Podemos para liderar la candidatura de las elecciones al Parlament, el próximo año, tras la renuncia de Juan Pedro Yllanes. Y después de la Asamblea celebrada por Més per Mallorca, Bel Busquets, secretaria general de la formación, ha dicho en Onda Cero que el PSIB hará caso a sus peticiones. En sucesos, dos pateras han llegado estas últimas horas a las costas de Formentera e Ibiza. El Ayuntamiento de Sant Josep, en Ibiza, embargará diferentes propiedades de Casa Lola.